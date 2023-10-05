Hamsi fiyatları düştü, kilosu 50 liraya kadar indi

Hamsi bollaştı, kilosu 50 lira kadar düştü

TEKİRDAĞ - Balık sezonunun başlamasıyla hamside bolluk yaşanıyor. Tekirdağ'da sokak aralarında hamsi satışı yapan balıkçılar, hamsinin kilosunun 50 liraya kadar düştüğünü dile getirdi.

Denizlerde 1 Eylül'den hemen soran yasağın kalkmasıyla balık fiyatlarında ibre tersine döndü. Zaman zaman havaların rüzgarlı geçmesiyle balıkçılar denize açılamasa da balık fiyatlarında sezonla birlikte bir düşüş hakim. En son Tekirdağ'ın Süleymanpaşa açıklarında hamsi bolluğunun yaşanması İstanbul Boğazındaki büyük balıkçı teknelerini bölgeye yönlendirmişti. Karadeniz'in Kıyıköy bölgesinden de avlanan balıklar, başta İstanbul olmak üzere Trakya Bölgesindeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tezgahları süslüyor. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarında seyyar balık satışı yapan Engin Şinik hamsinin kilosunun 50 lira ile 70 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Seyyar Balıkçı Engin Şinik yaptığı açıklamada, "İstavrit, sardalya ve hamsi şuanda çoğunlukla bunlar çıkıyor. Hamsiler güzel. Karadeniz'in Kıyıköy Bölgesinden geliyor. Boyu da gayet iyi. Fiyatlarda uygun. Şuanda 80- 70- 50'ye kadar düşüyor. Hamside öyle yeri geldiğinde 50'ye kadar düşüyor. Bazen havalar rüzgarlı olunca kayıklarımız çıkamıyor. Az miktarda geldiği zaman fiyat biraz yükseliyor. Ama fiyatlar 50 ile 70 arasında oynuyor. İstavritlerde aynı şekilde 50 - 70 civarında" dedi.