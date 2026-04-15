Bakan Yumaklı, sona eren su ürünleri av sezonunu değerlendirdi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl hamsi avcılığında 245 bin ton avlandığını ve sezonun oldukça verimli geçtiğini açıkladı. Kaynakları koruyarak başarılı bir süreç yürüttüklerini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 245 bin ton avlanma miktarıyla son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktıklarını belirterek, "Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından sona eren su ürünleri av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Vira Bismillah" diyerek açtıkları 2025-2026 sezonunu "bereketin şükrüyle" tamamladıklarını vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uyguladığımız planlı üretim, gemi bazlı kota ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sezon boyunca attığımız her ağ, rızkımızı artırırken aynı zamanda denizlerimizdeki doğal dengenin korunmasına hizmet etti. Yaklaşık 245 bin ton hamsi avcılığıyla, son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık. Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi. Hırçın dalgalara göğüs geren, ağlarını her sabah 'rastgele' diyerek denize bırakan tüm reislerimize, balıkçı kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
