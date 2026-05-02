Haberler

Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayimiz nisanda yükselişini sürdürdü

Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayimiz nisanda yükselişini sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayinde nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, ocak-nisan döneminde bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık sanayinde nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini, ocak-nisan döneminde bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayimiz, nisan ayında yükselişini sürdürdü. 2026 yılı Nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken; ocak-nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı. Küresel ölçekte artan rekabet ve belirsizliklere rağmen elde edilen bu performans; yüksek katma değer üretim kabiliyetimizin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin güçlü bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; savunma ve havacılık sanayimiz, teknoloji odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleyen uluslararası iş birliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile ihracat performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. SSB personelimiz, savunma sanayi şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi

Aliyev'i küplere bindiren karar! Avrupa Birliği'ne nota verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali