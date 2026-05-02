Haluk Görgün: Savunma ve havacılık sanayimiz nisanda yükselişini sürdürdü

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma ve havacılık sanayimiz, nisan ayında yükselişini sürdürdü. 2026 yılı Nisan ayında 962 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken; ocak-nisan döneminde bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 2 milyar 871 milyon dolar seviyesine ulaştı. Küresel ölçekte artan rekabet ve belirsizliklere rağmen elde edilen bu performans; yüksek katma değer üretim kabiliyetimizin, sahada etkinliği kanıtlanmış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin güçlü bir yansımasıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda; savunma ve havacılık sanayimiz, teknoloji odaklı büyümesini kararlılıkla sürdürmektedir. Genişleyen uluslararası iş birliklerimiz, derinleşen ekosistemimiz ve artan üretim kapasitemiz ile ihracat performansımızı daha ileri taşımayı hedefliyoruz. SSB personelimiz, savunma sanayi şirketlerimiz ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı