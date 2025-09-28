Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: KAAN ve yerli motor projelerimiz emin şekilde ilerliyor

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

