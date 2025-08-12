Halkbank, İTÜ ARI Teknokent ile Girişimcilere Destek Programı Başlattı

Halkbank'ın, İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle hayata geçirdiği "HUBrica Hızlandırma Programı" başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimlerin büyümesini desteklemeyi amaçlayan programın açılış etkinliği, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, programın eğitmen ve mentörleriyle programa kabul edilen 10 girişimci katıldı.

Program, finansal teknolojilerden yapay zeka tabanlı çözümlere ve sürdürülebilirlik odaklı girişimlere kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren girişimcileri, iş geliştirme, satış stratejileri, yatırım süreçleri ve uluslararası pazarlara açılım aşamalarında kapsamlı destekle güçlendirmeyi hedefliyor.

"Kick-Off" etkinliğinin ardından başlayacak eğitim modülleri kapsamında girişimler, İTÜ Çekirdek'in sunduğu bulut kredileri, muhasebe çözümleri gibi 45'ten fazla avantaj paketinden faydalanabilecek.

Program süresince katılımcılar, mentörlerle bire bir görüşmeler gerçekleştirme fırsatı bulacak, ayrıca Halkbank yöneticileriyle düzenlenecek strateji buluşmalarında olası işbirliği kanallarını değerlendirebilecek.

Program, ekim ayında düzenlenecek "Demo Day" etkinliğinde girişimcilerin yatırımcılarla bir araya gelmesiyle tamamlanacak.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, 25-26 Kasım'da Uniq İstanbul'da gerçekleşecek girişimcilik etkinliği "Big Bang Startup Challenge"a katılma hakkı kazanacak.

Bu kapsamda, Dring AI, Alse Data, Corpowid, Exar, Kobi Pratik, Harcy, Icarbon, Carbon Smart, Synaps AI, Billy, programa katılacak girişimler olarak belirlendi.

"Girişimcilere, uluslararası iş ağlarına erişim fırsatı sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Halkbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım, girişimcilere, finansman sağlamanın ötesine geçerek nitelikli mentörlük, kapsamlı eğitimler ve uluslararası iş ağlarına erişim fırsatı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Yıldırım, programı, Türkiye'nin büyüme kapasitesini ve küresel rekabet gücünü artırmak için önemli katkı olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu programla yapay zeka temelli dijital erişilebilirlik çözümlerinden, sürdürülebilir üretim süreci çözümlerine uzanan yeniliklerin hızla ölçeklenmesini ve global pazarlarda güçlü başarı hikayelerine dönüşmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa kabul edilen 10 girişimi de kutlayan Yıldırım, programın sunduğu destek ve kaynaklarla girişimcilerin büyüme yolculuklarında daima yanlarında olacaklarını kaydetti.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Dikbaş da programı, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemine uzun soluklu katkılar sunacak güçlü bir model olarak değerlendirdiklerine işaret ederek, girişimcilerin büyüme ve ölçeklenme yolculuklarında ihtiyaç duydukları stratejik destekleri sağlamanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını anlattı.

Halkbank ile gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde, girişimcilere fintek, yapay zeka ve sürdürülebilirlik alanlarında derinleşebilecekleri, ölçeklenebilecekleri ve global pazarlara açılabilecekleri kapsamlı bir gelişim ortamı sunduklarına dikkati çeken Dikbaş, "Programa seçilen girişimcileri yürekten tebrik ediyor, bu yolculukta elde edecekleri kazanımların İTÜ Çekirdek'te gelişerek devam etmesini ve Halkbank ile yürüttüğümüz sektörel işbirliklerinin daha da gelişmesini diliyorum." görüşlerini kaydetti.