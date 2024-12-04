Halkbank Gençİz Zirvesi, TOGG ve ASELSAN yöneticilerini ağırladı

Gençlere ilham vermek ve onların geleceğe iz bırakacak adımlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Halkbank Gençİz Gençlik Zirvesi 2024, alanında uzman konuşmacıları ve üst düzey yöneticileri bir araya getiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de konuşma yapacağı zirve, gelecekte fark yaratmayı hedefleyen 22-30 yaş aralığındaki 1000 parlak genci ağırlıyor.

Zirvede konuşan TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, projeyi bakanlara ve Cumhurbaşkanı'na sunarken ilk slaytta yer verdikleri başlığın, "Dünyanın en modern mobilite ekosistemini kurmak üzere yola çıkıyoruz" olduğunu ifade etti.

O dönemde bu başlığın yadırgandığını belirten Karakaş, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kuruyoruz ve bunu oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Öyle ki Avrupa'daki birçok şirket, bizim yaptıklarımızı kendi organizasyonlarına uyarlamaya çalışıyor. 2018'de yola çıktığımızda fark ettik ki kullanıcıların hayatında mega trendlerin tetiklediği, hayatı kolaylaştıran, eğlenceli, verimli ve hatta trafik içinde otururken bile kazanç sağlayabilen akıllı cihazlar öne çıkmaya başladı. Bu cihazlar, birbirleriyle entegre olarak bir yaşam alanına dönüşüyor. Dolayısıyla tasarlanacak ürünün yalnızca A noktasından B noktasına götüren bir otomobil değil, bütünsel bir deneyim sunan bir akıllı cihaz olması gerektiğini anladık."

Gelecekteki para kazanma yöntemlerinin ve şirket karlılıklarının depremsel kaymalarla dijitale doğru gittiğini, bunun sonucunda da sektörü yarından sonrasına hazırlayacak bir otomobil şirketinden ziyade bir teknoloji şirketi olması gerektiğini anlatan Karakaş, sıfırdan bir marka tasarlarken doğup büyüdükleri topraklardan güç almak gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

TOGG'daki mobilite sistemine ilişkin detayları paylaşan Karakaş, tasarımın merkezine akıllı cihazı koyduklarını ve bunun etrafında şekillenen hizmetlerin oluşturduğu kapsamlı bir ekosisteme vurgu yaptı.

"Yakın zamanda bataryamızın hücresini de üretmeye başlayacağız"

Geleceğe güvenle bakmak için tüm dünyaya her şirketin daha saygılı daha sürdürülebilir çözümler getirmesi gerektiğine dikkati çeken Karakaş, yenilik kadar fikri mülkiyetin de önemli olduğunu ifade etti.

İlk günden itibaren kendi bataryalarını ürettikleri bilgisini veren Karakaş, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda bataryamızın hücresini de üretmeye başlayacağız. Ülkemizde baştan sona hizmet verebilecek şarj altyapısını sıfırdan kurgulayarak yola çıktık. Şu ana kadar 769 şarj istasyonumuzu yerleştirmiş vaziyetteyiz ki bunun yanı sıra birçok şirket bu konuda faaliyet gösteriyor. Burada da yine hayalimiz, Türkiye'mizin temiz enerji depolamasıyla ilgili yolculuğundan batarya ekosistemini kurmada bizim de katkımızın olması. Bu yolculuğun nihayetinde 2023 Mart'ında ön siparişlerini alıp, satışlarda 177 bin adet satıp, sene sonunda 20 bin adetini teslim eden, bu senenin başında ikinci modelini, onun gelişmelerini tüm dünyaya anons eden bir şirketten bahsediyoruz ki sektörde bu müthiş bir hızdır."

Dijital deney platformu içerisinde 2 milyon kullanıcı sayısını 5 milyona artırmayı hedeflediklerini belirten Karakaş, platforma yeni hizmetlerin geleceğini bildirdi.

Avrupa'ya açılma planlarına değinen Karakaş, "Eylül 2025'ten itibaren ilk önce Almanya başta olmak üzere Avrupa'yla beraber bütün ürünlerimizle gelişmemiz söz konusu. Yarından sonrası, hazırlamak için şimdiden üzerinde çalıştığımız konular var. O konuların hepsini adım adım hayata geçiriyoruz. Biz karbon ayak izi sıfır olan, özellikle mobilite dünyasında Avrupa'da ilk olan bir şirket olmak istiyoruz. Önümüzdeki sene haziranda yeni aracımızı trafikte göreceğiz." diye konuştu.

"Dünyadaki rakiplerle yarışacak şekilde adım adım bu basamakları çıkarak devam ediyoruz"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da "ASELSAN, Türkiye'de yapılan bütün araştırmalarda, bütün anketlerde Türkiye'nin en itibarlı şirketi olmayı her sene başarı bilen bir şirket." dedi.

ASELSAN'ın Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirket olduğunu belirten Akyol, "Biz artık bütün kriterlerimizi dünyayla yarışmak üzere yürütüyoruz. Bu yıl neyi başardık? Dünyanın en hızlı büyüyen 10 şirketinden biri olmayı ASELSAN başardı ve basamakları dünya liginde adım adım çıkmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Bu sene 5 basamak yükselerek dünya savunma sanayi liginde 42'inci sıraya yükseldiklerini aktaran Akyol, şöyle devam etti:

"Biz yolumuza sadece dünyadaki rakiplerle yarışacak şekilde adım adım bu basamakları çıkarak devam ediyoruz. Ankara'da 6 kampüste 9 milyon metrekare alanda Türkiye'ye gurur veren bu projeleri adım adım mühendislerimizle, teknisyenlerimizle, uzmanlarımızla geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim yolculuğumuz bugün 49. yılında. 1975 yılında Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 4 mühendisle başlamış yolculuk, işte bugün 49 yıl sonra, 90 ülkeye ihracat, Türkiye'nin içerisinde 18 ayrı şirket, dünyanın 22 ülkesinde fabrikaları, dizayn ofisleri operasyonu olan küresel tarih yazan, teknoloji yazan bir şirkete dönüşmüş durumda. Ortalaması 33 yaş olan 12 bin kişilik bir kadroyla yürüttüğümüzü de özellikle ifade etmek isterim. Biz savunma sanayide yerli, milli ve bağımsız olmak için başladık ve bunu büyük oranda başardık. Şu anda attığımız adımların ne kadar doğru olduğunu, etrafımızdaki gerilimlerde savaşlarda bütün ülkelerin adeta yarışırcasına silahlanmaya çalıştığı, kendini korumaya çalıştığı bir dönemde bizim özellikle son 20 yılda attığımız adımların ne kadar isabetli olduğunu kendi kendimize yeten bir savunma sanayinin bugün Türkiye'yi emin ve refah içinde, huzur içinde yoluna devam etmesini sağladığını da bugünlerde yaşayarak, hep beraber görüyoruz. Sadece ülkemiz için değil, dost ve müttefiklere de imkanlarımıza aktarma şansı buluyoruz."