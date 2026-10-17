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Halı sektörü 9 ayda 2 milyar 17 milyon 127 bin dolarlık ihracat yaptı

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Halı sektörü 9 ayda 2 milyar 17 milyon 127 bin dolarlık ihracat yaptı
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Türk halı sektörü yılın 9 ayında 186 ülke ve serbest bölgeye 391 milyon 984 bin metrekarelik ihracattan 2 milyar 17 milyon 127 bin dolar gelir elde etti. Sektörde lojistik ve ham madde sıkıntıları nedeniyle yıl sonu ihracat hedefi aşağı yönlü revize edildi.

Türk halı sektörü, yılın 9 ayında 186 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdiği 391 milyon 984 bin metrekarelik ihracattan 2 milyar 17 milyon 127 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, sektörün ihracatında en büyük payı 1 milyar 563 milyon 158 bin dolarla makine halıları aldı.

Makine halılarını 351 milyon 666 bin dolarla tufte halılar, 92 milyon 196 bin dolarla el halıları ve 10 milyon 107 bin dolarla kilimler takip etti.

Bölgesel bazda en fazla ihracat, 605 milyon 608 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapıldı. Orta Doğu 515 milyon 330 bin dolarla ikinci, Avrupa ülkeleri ise 331 milyon 741 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke bazında ABD, yüzde 16,6 artışla 448 milyon 37 bin dolarlık ihracatla ilk sıradaki yerini korudu. ABD'yi yüzde 9,4 artış ve 181 milyon 323 bin dolarla Suudi Arabistan, yüzde 23,4 artış ve 114 milyon 187 bin dolarla İngiltere izledi.

Lojistikte yaşanan sıkıntıların ihracata etkisi

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, AA muhabirine, sektörün dünya genelinde yaşanan olumsuzluklara rağmen geçen yılki ihracat seviyelerini koruduğunu söyledi.

Sektörün ihracat potansiyelini koruduğunu ancak artış hedeflerinin de bulunduğunu belirten Kaplan ham madde, emtia ve lojistik alanlarında yaşanan sorunların ihracat performansını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaplan, "Bizim ortalama yüzde 15 ile 20 arasında bir artış beklentimiz vardı ama biliyorsunuz, Hürmüz Boğazı ile başlayan savaşlar, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın büyümesi nedeniyle ihracatımızı çok istediğimiz noktalara getiremedik. Halı sektörü olarak tabii biz her zaman büyüme hedefiyle çalışıyoruz. Biliyorsunuz, ham madde ve emtiada yaşanan sıkıntılar, lojistikte yaşanan sıkıntılar olmasaydı en az yüzde 15 daha artıda olurduk." dedi.

Sektörün yıl sonu ihracat hedefinin başlangıçta 3,5 milyar dolar olduğunu ancak yaşanan sorunlar nedeniyle bu hedefi aşağı yönlü revize ettiklerini aktaran Kaplan, sevkiyatlarda ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Özellikle Orta Doğu'ya yapılan ihracatta lojistik maliyetlerinin yükseldiğini belirten Kaplan, daha önce Katar, Dubai, Umman ve Kuveyt'e konteynerle yapılan sevkiyatların maliyetinin arttığını kaydetti.

Kaplan, konteyner taşımacılığında yaklaşık 1500 dolar olan maliyetin 10 bin dolara kadar yükseldiğini belirterek Suudi Arabistan üzerinden yapılan kara yolu taşımacılığında transit vize işlemlerinde yaşanan sorunların da sevkiyatları aksattığını ifade etti.

Çok sayıda tırın sınır kapılarında beklediğini ve depoların dolduğunu anlatan Kaplan, sevkiyatların aksamasının üretimi ve ihracatı da olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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