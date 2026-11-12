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Hakkari Yüksekova'da balık tezgahlarına ilgi artarken fiyatlar 150-500 liraya çıkıyor

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Hakkari Yüksekova'da balık tezgahlarına ilgi artarken fiyatlar 150-500 liraya çıkıyor Haber Videosunu İzle
Hakkari Yüksekova'da balık tezgahlarına ilgi artarken fiyatlar 150-500 liraya çıkıyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen balık çeşitleri tezgahlarda yoğun ilgi görüyor. Havaların soğumasıyla hareketlenen sezonda balıklar türüne göre 150 ila 500 lira arasında satılıyor, vatandaşlar bütçelerine uygun seçenekleri tercih ediyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilen balık çeşitleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki tezgahlarda yoğun ilgi görüyor.

Havaların soğumasıyla birlikte ilçede balık sezonu hareketlilik kazanırken, vatandaşlar tezgahlardaki çeşitleri inceleyerek bütçelerine uygun tercih yapıyor. Kış aylarında sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunan balıklar, türüne göre 150 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Balık satıcısı Nasrettin Temeş, kış mevsiminin gelmesiyle farklı balık çeşitlerinin tezgahlarda yer aldığını belirterek, "Balık çeşitlerimizi Türkiye'nin farklı bölgelerinden getiriyoruz. Tezgahlarımızda her bütçeye uygun seçenekler bulunuyor. Fiyatlar 150 liradan başlayıp balığın çeşidine göre 500 liraya kadar çıkıyor. Kış aylarında vatandaşlarımız balığa daha fazla ilgi gösteriyor" dedi.

Alışveriş yapan Burak Sürücüoğlu da, balığın kış aylarında sofralarda daha sık tercih edildiğini ifade ederek, "Tezgahlarda farklı çeşitleri görmek güzel. Fiyatlara ve balığın türüne bakarak ailemiz için uygun olanı seçiyoruz. Balık, kışın sofralarımızda sıkça yer verdiğimiz ürünlerden biridir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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