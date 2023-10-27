Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylüler imece usulüyle susam hasadına başladı

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde susam hasadı imece usulüyle gerçekleştiriliyor. Köylüler, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, orak yardımıyla susam biçme işlemi yapıyor. Bu yıl memnun olan üreticiler, bölge için ekonomik anlamda olumlu etki sağlıyor.

Irak'ın sıfır noktası Derecik ilçesinde susam hasadı başladı

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde köylüler, imece usulü ile susam hasadına başladı.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinin önemli gelir kaynağı olan susam hasadı devam ediyor. Köylüler sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek, hasadı yapılacak tarlada yoğun mesai harcıyor. Susam biçme işlemi için yöresel olan orak yardımıyla yapılıyor. Bu yıl memnun olan üreticiler, bölge için ekonomik anlamda olumlu etki yaşatıyor.

Bugün susam hasadına başladıklarını ifade eden Suat Yılmaz, "Bu bölgenin toprakları çok bereketlidir. Yılda iki kere tarlayı ekip biçiyoruz. İlkinde buğday ekiyoruz. Buğdayı biçtikten hemen sonra susam ekiyoruz. Buranın arazileri engebelli olduğu için, bazı tarlalara makina giremiyor. Tamamen orak ve komşularımızın yardımıyla biçme işlemini gerçekleşiyoruz" dedi.