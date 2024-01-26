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Hakkari'de Gençlere İstihdam Alanları Oluşturulacak

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari'de gençlere istihdam alanları oluşturmak adına tarım, hayvancılık ve arıcılık alanlarında yapılacak olan teşvik ve projelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari'de gençlere istihdam alanları oluşturmak adına tarım, hayvancılık ve arıcılık alanlarında yapılacak olan teşvik ve projelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Vali Ali Çelik, Hakkari'de tarımsal ve kırsal kalkınmanın desteklenmesine yönelik ilgili birim öneticileriyle istişarelerde bulundu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) personel ve Destek Genel Müdür Yardımcısı Emrah Şenoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ali Doğan, TKDK Van İl Koordinatörü Dr. İbrahim Başak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Uzmanı Süleyman Bayram, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhsin Er, Hakkari İrtibat Ofis Uzmanı Barış Ünalan Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Yapılan görüşmede; kentte çalışmalarına başlayacak olan Kırsal Kalkınma Ofisi ve teklif çağrısı süreçleri değerlendirildi.

Vali Çelik, Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Hakkari'de gençlere istihdam alanları oluşturmak adına tarım, hayvancılık ve arıcılık alanlarında yapılacak olan teşvik ve projelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hakkari'nin kalkınmasına yönelik yapılan proje ve yatırımlara devletin imkanları dahilinde elinden gelen desteği vereceğini söyleyen Vali Çelik, TKDK heyetine çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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