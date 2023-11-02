Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Marketlerde Fiyat Uygunluğu Denetimi Gerçekleştirdi
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Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde kasa ve raf arası fiyat uygunluğu denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihlerine dikkatle bakılıp gerekli uyarılar yapıldı.
Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde kasa ve raf arası fiyat uygunluğu denetimi gerçekleştirdi.
Belediye ekipleri, vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesi adına denetimlerin sürdürüyor. Zabıta ekipleri, kentin birçok noktasında bulunan marketlerin denetimi titizlikle geçekleştirdi. Denetimlerde son kullanma tarihlerine dikkatle bakılıp gerekli uyarılar yapıldı.
İş yerlerine genel temizlik ile alakalı uyarılar da yapıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi