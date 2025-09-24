HAK-İŞ ve Kore Sendikalar Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) Genel Başkanı Dongmyeong Kim ile bir araya geldi. Programda, iki konfederasyon arasında ortak alanlarda yapılabilecek çalışmalar ele alındı. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kore Sendikalar Federasyonu Başkanı Dongmyeong Kim ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlişkilerimizi daha ileri boyuta taşımak için L20 Toplantısı'nda Güney Afrika'da yaptığımız çok faydalı, çok yararlı toplantının sonucunda kendilerini Türkiye'ye, HAK-İŞ'e davet etmiştik. Kısa zamanda bu davetimize icabet ettiler, çok teşekkür ediyorum. Kendilerini önce İstanbul'da ağırladık, bugün de Ankara'da ağırlayacağız" dedi.

"Ortak bir anlaşma işbirliği protokolünü imzalayacağız"

İki konfederasyonun uluslararası çalışmalarda birbirine yakınlaştığını dile getiren Arslan, "Kore Sendikalar Federasyonu'nun hem tarihi mücadelesi, hem Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nda (ITUC) çalışmamız, aynı zamanda ITUC AP'de de birlikte çalışmamız aslında iki konfederasyonu birbirine yakınlaştıran önemli hususlar. Bu ziyaretle inşallah ortak bir anlaşma işbirliği protokolünü imzalayacağız. Sonra da daha yakın ve sık bir araya gelme konusunda birlikte çalışma irademizi ortaya koyacağız. Kendilerini Ankara'da, HAK-İŞ'te ağırlamaktan dolayı son derece memnunuz" diye konuştu.

Dongmyeong Kim ise, HAK-İŞ'in Türkiye'de ve dünyada yaptığı çalışmalara saygı duyduklarını belirterek, bu çerçevede yapılan işbirliği anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da eleştiren Kim, HAK-İŞ'in bu konudaki duruşunu takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzalayan Arslan ve Kim, hatıra fotoğrafı çekildi.