Haberler

HAK-İŞ ve Kore Sendikalar Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

HAK-İŞ ve Kore Sendikalar Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Kore Sendikalar Federasyonu arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı. Genel Başkanlar Mahmut Arslan ve Dongmyeong Kim, ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunarak, işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kararlılıklarını vurguladılar.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kore Sendikalar Federasyonu (FKTU) Genel Başkanı Dongmyeong Kim ile bir araya geldi. Programda, iki konfederasyon arasında ortak alanlarda yapılabilecek çalışmalar ele alındı. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kore Sendikalar Federasyonu Başkanı Dongmyeong Kim ve heyetini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "İlişkilerimizi daha ileri boyuta taşımak için L20 Toplantısı'nda Güney Afrika'da yaptığımız çok faydalı, çok yararlı toplantının sonucunda kendilerini Türkiye'ye, HAK-İŞ'e davet etmiştik. Kısa zamanda bu davetimize icabet ettiler, çok teşekkür ediyorum. Kendilerini önce İstanbul'da ağırladık, bugün de Ankara'da ağırlayacağız" dedi.

"Ortak bir anlaşma işbirliği protokolünü imzalayacağız"

İki konfederasyonun uluslararası çalışmalarda birbirine yakınlaştığını dile getiren Arslan, "Kore Sendikalar Federasyonu'nun hem tarihi mücadelesi, hem Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nda (ITUC) çalışmamız, aynı zamanda ITUC AP'de de birlikte çalışmamız aslında iki konfederasyonu birbirine yakınlaştıran önemli hususlar. Bu ziyaretle inşallah ortak bir anlaşma işbirliği protokolünü imzalayacağız. Sonra da daha yakın ve sık bir araya gelme konusunda birlikte çalışma irademizi ortaya koyacağız. Kendilerini Ankara'da, HAK-İŞ'te ağırlamaktan dolayı son derece memnunuz" diye konuştu.

Dongmyeong Kim ise, HAK-İŞ'in Türkiye'de ve dünyada yaptığı çalışmalara saygı duyduklarını belirterek, bu çerçevede yapılan işbirliği anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını da eleştiren Kim, HAK-İŞ'in bu konudaki duruşunu takdir ettiklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolünü imzalayan Arslan ve Kim, hatıra fotoğrafı çekildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
İtalya Başbakanı Meloni, Filistin'i tanıma şartını açıkladı

Filistin'i tanımak için 2 şartı var
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Torreira defterini kapatan Devrim Özkan, yanında sürpriz bir isimle yakalandı

Devrim'den Torreira'yı yıkacak görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.