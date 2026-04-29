HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert: 'Adil emeklilik sistemi kurulmalı'

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, emeklilik sisteminin adalet ve hakkaniyet temelinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'nda basın açıklaması düzenlendi. Programda konuşan HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, Ordu'nun emeğe dayalı ekonomik yapısıyla önemli şehirlerden biri olduğunu belirterek, özellikle geçici, kampanya ve mevsimlik işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Sert, bu kesimlerin çalışma sürelerinin sınırlı olması, sosyal güvenceye erişimde yaşanan zorluklar ve gelir güvencesi eksikliğinin önemli sorunlar arasında yer aldığını ifade etti.

Emeklilik sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sert, Türkiye'de mevcut sistemin uzun yıllardır yapılan düzenlemeler nedeniyle öngörülebilirliğini ve gelir güvencesi üretme kapasitesini büyük ölçüde kaybettiğini savundu. Emekli aylıklarının belirlenme biçiminin çalışanlar açısından hak kayıplarına yol açtığını dile getiren Sert, 2008 sonrası yapılan değişikliklerin daha fazla prim ödeyen çalışanların dahi emeklilikte hak ettiği karşılığı alamamasına neden olduğunu söyledi. Sert, 2025 yılı itibarıyla Türkiye nüfusunun 85 milyonu aştığını, yaklaşık 17 milyon kişinin emekli ve hak sahiplerinden oluştuğunu belirterek, bireysel emeklilik sisteminin ise beklenen düzeyde ikinci bir emeklilik ayağı olamadığını savundu. HAK-İŞ olarak emeklilik sisteminin yeniden ele alınmasını talep ettiklerine dikkat çeken Sert, "Prim günü arttıkça emekli aylığının düşmesi büyük bir adaletsizliktir. Taban aylık uygulamaları emekliler arasındaki dengeyi bozmakta, geçici artışların güncelleme katsayısına yansıtılmaması eşitsizlik oluşturmaktadır" dedi.

Açıklamada, başta Gazze olmak üzere İran, Lübnan ve Sudan'da sivilleri hedef alan saldırıları kınadıklarını belirten Sert, Filistin halkının yanında olmaya devam edeceklerini, Sudan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiklerini ve bu ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleleri reddettiklerini de sözlerine ekledi.

Sendika üyelerinin de katıldığı program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ORDU

