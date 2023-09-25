Haftaya yükselişle başlayan dolar, 27,20 seviyesinden işlem görüyor

Cuma gününü yüzde 0,18 primle 27,1678'ten tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başladı. Kur saat 10.30 itibarıyla 27,2020'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 28,95'ten, sterlin/TL ise ise 33,32'den satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,04 artışla 105,6 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0650'den işlem görüyor.

FED'DEN "FAİZ ARTIŞINA DEVAM" SİNYALİ

ABD Merkez Bankası'nın geçen hafta (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakmasına karşın Banka, ekonomiye dair projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına yönelik tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak koruyarak yılın geri kalan dönemi için bir faiz artışı olacağının sinyalini verdi.

Analistler, Fed'in projeksiyonu ve Banka yetkililerinin "şahin" tonlu yönlendirmeleriyle faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin endişelerin arttığını belirterek, para piyasalarındaki duyarlılığın hala kırılgan olduğunu söyledi.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyelerinin direnç, 104'ün ise destek konumunda olduğunu kaydetti.