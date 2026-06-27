Yatırımcı rehberi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 45,51 ile Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon olurken, emeklilik fonlarında ise AXA Hayat ve Emeklilik Fon Sepeti yüzde 2,95 ile ilk sırada yer aldı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 45,51 yükselişle Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
AXA Hayat ve Emeklilik AŞ Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,95'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|3,563059
|45,51
|ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|0,748959
|20,80
|QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|193,45625
|15,47
|SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,517496
|15,21
|PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|7,551024
|13,96
|AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|10,577785
|13,24
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,480752
|12,98
|RE-PIE PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,307664
|12,55
|HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|13740,7962
|12,45
|PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|11,066178
|11,87
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,052467
|2,95
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015418
|1,15
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,356148
|1,14
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,100053
|1,00
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,445886
|0,99
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,378168
|0,96
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,407968
|0,95
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,261161
|0,91
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,137149
|0,88
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,370667
|0,86
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt