Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 422,95 yükselişle Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon olurken, emeklilik fonlarında ise Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 9,39 ile zirvede yer aldı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 422,95 yükselişle Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 9,39'luk yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON8,705165422,95
MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,64871790,45
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,44120246,36
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1112,2074528,80
DENİZ PORTFÖY CCO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)152,49663226,16
SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,18509124,58
GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON4,31191924,58
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,03392724,10
QNB PORTFÖY DCD SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON167,54522,43
ROTA PORTFÖY ABİS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,39658821,68
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0142449,39
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,573039,14
ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,4844248,74
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,8808468,70
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0876458,35
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,5072358,22
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,4175068,13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,7488658,07
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,9386148,05
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,2854357,95
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası'ndan elenmemizin ardından Montella'dan ilk sözler: Kader bizden yana değildi

Dünya Kupası'ndan elenmemizi bakın neye bağladı
Merih Demiral maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella takımı...

Maç sonu yapılan konuşmayı anlattı: Montella...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şenol Güneş'ten A Milli Takım'a eleştiri: Dünya Kupası'nda sırıtıyor

Elenmemizin ardından küplere bindi: Dünya Kupası'nda sırıtıyor!
''Vuruyoruz olmuyor, denedik olmuyor'' diyen Hakan Çalhanoğlu'ndan veda

Hakan Çalhanoğlu'ndan veda!
A Milli Futbol Takımımızın elenmesinin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü

Elenmemizin ardından Hacıosmanoğlu'ndan ilk görüntü
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
YKS'ye geç kalanlar demir korkuluklardan atlayıp sınava girmeye çalıştı

Üniversite hayali kapıda kaldı! Demir korkulukları aştılar ama...
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük

Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! Sıralamada çakıldık
A Milli Takımımızın elenmesinin ardından olay sözler: Siz Haiti'siniz

Maç bitince fena patladı: Bütün olayınız...