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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 65,06 düşüşle İstanbul Portföy On İkinci Serbest Fon oldu. Emeklilik fonları ise kaybettirmedi.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 65,06'lık düşüşle İstanbul Portföy On İkinci Serbest Fon oldu.

Emeklilik fonları ise bu hafta kaybettirmedi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
İSTANBUL PORTFÖY ON İKİNCİ SERBEST FON0,802866-65,06
PARDUS PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,263493-52,99
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,927085-47,35
NEO PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON0,570615-31,38
MT PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,376275-27,51
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON1,68966-26,51
ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,077776-24,88
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,010743-23,62
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,081117-23,09
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,192005-19,12

(Bitti)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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