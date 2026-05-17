Hafif Çelik Binalar için Yönetmelik Yayımlandı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hafif çelik binaların tasarım, hesap ve yapım esaslarını belirleyen yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik', 17 Mayıs 2026 tarih ve 33256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmelikle hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirleniyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yönetmelikle hafif çelik yapı sistemlerinde kullanılacak malzeme, tasarım, hesap ve birleşim esasları ile kesit ve sistem davranışına ilişkin kurallar bütüncül bir çerçevede düzenlendi. Bu kapsamda prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı. Düzenlemeyle hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterler belirlenirken, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümler detaylandırıldı. Galvaniz kaplama miktarının ise yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı. Ayrıca yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar da açık şekilde düzenlendi.

YANGIN VE KOROZYON TASARIMI ZORUNLU KILINDI

Yönetmelikle birlikte tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir ve kontrol edilebilir olması sağlanırken, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar da ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi. Sektörün yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla geçiş süreci öngörülen yönetmeliğin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2027 olarak belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

