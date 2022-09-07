"Habermetre 29 Eylül - 4 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Habermetre'nin iş ortaklarına günlük olarak servis ettiği "Şirketler Gündemi" bülteninden derlediğimiz, haftalık haber turumuzda bu hafta markaların, "IFA 2022 Fuarı", "30 Ağustos Zafer Bayramı", "yeni yatırımlar" ve "TEKNOFEST Karadeniz" ile ilgili iletişim çalışmaları ön plana çıktı.

THY ile İGA'dan Büyük Taarruz'un 100. yılına özel kutlama

Türk Hava Yolları (THY) ve İGA İstanbul Havalimanı'nın, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin katılımı ile düzenledikleri operasyonda, 3 uçak ve 108 araçla zemine devasa 100 sayısı yazıldı.

Vestel'in yeni teknolojileri IFA'da

24 yıldır sektörünün ihracat şampiyonu Vestel, 2-6 Eylül 2022 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, IFA Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya fuarındaki 3 bin metrekarelik standında yeni ürünlerini tanıttı. Vestel'in sürdürülebilirlik vizyonuyla ürettiği tüketici elektroniği, beyaz eşyalar, akıllı ürünler, elektrikli araç şarj cihazları, profesyonel ekranlar, otomotiv ve batarya çözümlerinden oluşan yeni ürün yelpazesi fuarda büyük ilgi gördü.

Arçelik, IFA 2022'de iklim krizine yönelik vizyonunu paylaştı

Arçelik, Avrupa ev aletleri sektörünün en önemli markalarından Beko ve Grundig ile IFA 2022'de en yeni teknolojilerini sergiledi. Sürdürülebilirliği tüm global organizasyonunda bir iş modeli olarak konumlandıran Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, Avrupa'nın en büyük tüketici fuarı IFA'da "insanlığın refah seviyesi artarken gezegenin fakirleşmesi" üzerine yaptığı konuşmasında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda sektöre acil eylem planı çağrısında bulundu.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin: "Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak"

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST Karadeniz'in ana sponsorlarından Trendyol da açtığı stantta ziyaretçilerle buluştu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, gelecekte ihracatta ve teknolojide Türkiye'nin gururu olmaya devam etmek istediklerini belirterek, 'Amacımız önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun en büyük e-ticaret şirketi olmak.' dedi.

Hepsiburada'dan "Link Gelir"le ayda 5 bin TL'ye kadar kazanma fırsatı

Hepsiburada'nın yeni programı 'Link Gelir' ile kendi listelerini hazırlayıp çevresiyle paylaşanlar, bu listelerden alışveriş yapıldıkça 5 bin TL'ye kadar 'Hepsipapel' kazanabilecekler. Son derece pratik bir şekilde işleyen uygulamadan faydalanmak için kullanıcıların favori ürünleriyle listeler oluşturması ve bu listeleri sevdikleriyle paylaşması gerekiyor. Kullanıcılar, bu listelerden yapılan alışverişlerden ürün fiyatının yüzde 10'u kadar Hepsipapel kazanıyor.

DeFacto, Kazakistan'daki 32. mağazasını açtı

Global moda markası DeFacto, yurt dışı mağazalarına bir yenisini daha ekleyerek Kazakistan'ın en büyük AVM'si olan Aktau Mall New'de hizmet vermeye başladı. Yurt içi ve yurt dışında 500'ü aşkın mağazaya sahip olan DeFacto, Aktau Mall New'de açtığı yeni mağazasıyla birlikte Kazakistan'daki mağaza sayısını 32'ye çıkarmış oldu.

BinBin Bosna Hersek'in Mostar şehrinde hizmete başladı

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, yurt dışı yatırımlarında hız kesmiyor. Mikromobilite alanında Bulgaristan yatırımıyla yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olan BinBin, Bosna Hersek'in Mostar şehrinde de hizmete başladı.

Tosyalı Toyo teneke üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

Tosyalı Holding ile Japon çelik üreticisi Toyo Kohan'ın ortak girişimi Tosyalı Toyo 325 bin tonluk teneke üretim kapasitesini iki katına çıkararak 650 bin ton seviyesine ulaşmak için yatırımlara başladığını duyurdu. Yaklaşık 200 milyon dolar tutarındaki ilave kapasite artışının 2023 sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor.

Rus e-ticaret platformu Ozon, Türkiye'de ofis açacak

Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformu Ozon, Türkiye'de ofis açacaklarını ve müşterilerine geniş bir yelpazedeki Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.