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H-ÜFE ağustosta yıllık yüzde 33,29 arttı, ulaştırma ve depolamada yüzde 40,07 yükseldi

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TÜİK'in ağustos H-ÜFE verilerine göre endeks bir önceki aya kıyasla yüzde 2,87, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 yükseldi. Yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetlerindeki artış yüzde 40,07 oldu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,87, yıllık bazda yüzde 33,29 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre H-ÜFE, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,87, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 32,66, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 33,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,46 yükseldi.

Endeks, Ağustos 2025'e göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 40,07, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 27,53, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 28,69, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 21,71, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 32,79 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 30,44 arttı.

H-ÜFE'de ağustosta bir önceki aya göre ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,99, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,31, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,77, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,65, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,03 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA
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