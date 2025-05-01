Güzellik & Bakım Fuarı 37. Kez Kapılarını Açtı

Global ölçekte büyük bir pazar haline gelerek istikrarlı büyümesini sürdüren güzellik ve bakım sektöründeki en yeni ürün, ekipman ve yöntemler ile dünya devi markaları bu yıl 37'nci kez bir araya getiren Güzellik & Bakım Fuarı sona erdi.

TG Expo'dan yapılan açıklamaya göre, global büyüklüğü 580 milyar dolara ulaşan sektördeki güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler ve cihazların sergilendiği fuara bu yıl 20 bin 172 ziyaretçi katılım sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TG Expo Güzellik ve Bakım Direktörü Gökhan Büyükataman, yeniliklere açık ve bunu talep eden kullanıcıların da etkisiyle istikrarlı bir büyümeye sahip olan güzellik ve bakım sektöründe medikal estetik ve kişisel bakım alanlarında ciddi yükseliş mevcut olduğunu belirterek, Türkiye için bunun bir bakıma önemli bir avantaj sunduğunu ifade etti.

Büyükataman, bu yılki fuarda da özellikle yapay zeka ve kişiselleştirilmiş bakım inovasyonlarının hakim olduğu ürün gruplarının ilgi çektiğini aktararak, "Bunlardan biri olan yeni nesil lazer epilasyon cihazları, entegre cilt kamerası ve otomatik analiz sistemi ile soğuk hava ve buzlu başlık teknolojisinin birleşimi sayesinde her kullanıcının cilt ve kıl yapısına özel ayarlamaları saniyeler içinde gerçekleştiriyor." yorumunu yaptı.

"Bu yenilikçi sistem, operatör hatalarını minimize ederek yanlış teşhis sonucu oluşabilecek cilt yanıklarını önemli ölçüde azaltıyor" ifadelerini kullanan Büyükataman, "İleri seviye EMS teknolojisi ise vücut şekillendirme alanında kısa sürede kas gelişimi ve dokusal sıkılaşma sağlıyor. 30 dakikalık seanslarla uygulanan bu sistem, binlerce mekik etkisi yaratarak özellikle yoğun tempoda egzersize vakit ayıramayan profesyoneller için ideal bir çözüm sunuyor." açıklamasını yaptı.

Medikal estetik alanında çok fonksiyonlu cihazların cilt yenileme, kırışıklık giderme, leke tedavisi ve doku sıkılaştırma gibi farklı işlemleri tek platformda gerçekleştirerek kliniklere zaman ve maliyet avantajı sunduğunu ifade eden Büyükataman, "Fuarda ayrıca erkek kullanıcıların bakım ve estetik uygulamalara olan ilgisi bu yıl daha fazlaydı. Bu doğrultuda erkeklere yönelik özel geliştirilmiş estetik çözümler ve uygulama protokolleri önceki yıllara göre daha ön plana çıktı." değerlendirmesinde bulundu.