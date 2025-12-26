Kurslarla başlayan mantar yetiştiriciliği Güzelbahçe'de üretim modeline dönüştü

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde halk eğitim kurslarıyla temelleri atılan istiridye mantarı yetiştiriciliği, elverişli iklim koşulları ve fazla işçilik gerektirmemesi sayesinde kısa sürede yaygınlaşarak özellikle kadınların tercih ettiği bir üretim modeli haline geldi.

Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ilçede 2022 yılında mantar yetiştiriciliği kursları düzenlenmeye başladı.

Bu sayede kurslarda teorik eğitim alan kursiyerler, belirledikleri alanlarda istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

İlçe genelinde 2023'te 1 ton olan üretim, 2024'te 10 tona yükseldi. Üretimin 2026'nın ilk aylarına kadar 50 tona çıkarılması hedefleniyor.

Elverişli iklim koşulları ve fazla işçilik gerektirmemesi dolayısıyla önemli bir avantaj sunan istiridye mantarında 2022 yılından bu yana 110 kişi aldığı eğitimler sayesinde üretici oldu.

"Hedefimiz Güzelbahçe'yi mantarın merkezi yapmaktı"

Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Selim Sorkun, AA muhabirine, ilçede tarım arazilerinin sınırlı ve maliyetlerin yüksek olduğunu, bundan dolayı çok alan gerektirmeyen üretim modelini dikkate alarak kursu açtıklarını söyledi.

Kadınları da istihdama katmak amacıyla yola çıktıklarını ve yoğun katılım gördüklerini belirten Sorkun, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar 10 kursu bitirdik. Şu anda iki kursumuz da devam ediyor. Bunun sonucunda 100'ün üzerinde üreticimiz şu anda aktif olarak üretim yapıyor. Bunun da hem aile hem de ülke ekonomisine büyük bir katkı olduğunu düşünüyoruz. Birinci hedefimiz İzmir'de Güzelbahçe'yi mantarın merkezi yapmaktı. Şu anda çalışan arkadaşlarımızla bunu başardığımızı düşünüyoruz."

Kurs eğitmeni İbrahim Yılmaz ise istiridye mantarının üretim kolaylığı ve ekonomik getirisi nedeniyle tercih edildiğini ifade etti.

Üreticiler memnun

Üreticilerden ev hanımı Belgin Karasu, mantar yetiştiriciliğine halk eğitimi kursuyla adım attığını anlatarak, "Bir kadın girişimci olarak yapım aşamasından hasat aşamasına kadar her adımda tek başıma çalıştım. Şu anda 720 tane kompostum var. Eşim hiç böyle bir katkı beklemiyordu ama şimdi teşekkür ediyor. Başardım, güzel oldu. Artık çocuklara harçlık veriyorum." ifadelerini kullandı.

Üretime kız kardeşiyle başlayan ev hanımı Mine Orak ise ufak bir alanda yaklaşık 100-150 torba ile çalışmaya başladıklarını söyledi.

Orak'ın kız kardeşi Gülşen Suvar da ablasıyla zorlukları aştığını dile getirerek, "Bir şeyler üretmek ve onların büyüdüğünü görmek insana ayrı bir zevk veriyor. Ablamla bir yola başladık. Daha küçücük bir işletmeyiz. Önümüzdeki yıl kendi kompostumuzu yapmak istiyoruz." dedi.

Eşiyle üretime başlayan Murat Düzcan da kursların kendileri için yeni bir başlangıç olduğuna belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.