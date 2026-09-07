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Doğal yöntemlerle dev domates yetiştirdiler

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Çiftçi Mustafa Akpınar ve eşi Dudu Akpınar, ata tohumu ve özel hazırlanmış güvercin gübresiyle kimyasal kullanmadan domateslerde yüksek verim elde etti. İri domatesler, uygulanan doğal gübreleme ve uygun yağışlar sayesinde dikkat çekiyor.

Çiftçi Mustafa Akpınar ve eşi Dudu Akpınar çifti, ata tohumu, özel hazırlanan güvercin gübresi ve elverişli yağışlar sayesinde domateste yüz güldüren verim elde etti.

Bahçede yetişen ve iriliği ile yaprakların arasında adeta kabağı andıran domatesler, görenlerin dikkatini çekiyor.

Üretici Mustafa Akpınar, kimyasal kullanmadan uyguladığı özel sıvı gübre yöntemiyle sebze ve meyve ağaçlarında yüksek verim sağlarken; eşi Dudu Akpınar ise geleneksel ata tohumunu yıllardır koruyarak doğal üretimi sürdürdüklerini belirtti.

"Güvercin gübresini bir yıl bekletip sıvı halde veriyorum"

Geliştirdiği doğal gübreleme tekniğini ve üretim sürecini anlatan Mustafa Akpınar, şunları söyledi:

"Bu sıvı güvercin gübresi. 18 litrelik damacanaya 6-8 kilo güvercin gübresi koyuyorum, üzerini suyla tamamlıyorum. Bu karışım 1 sene boyunca bekliyor. 1 sene sonra süzerek sıvı gübre haline getiriyorum ve damlama sistemiyle ağaçlara, bahçeye, sebzelere vermeye başlıyorum. Damlama suyla birlikte gübre sebzelerin köküne kadar ulaşıyor. Her sene bu işlemi yeniliyorum. Ağaçlara da çok faydası var, sebzeleri de çok güzel geliştiriyor."

"Yağışlar ve ata tohumu birleşince iri iri domatesler aldık"

Yıllardır aynı tohumla doğal üretim yaptıklarını vurgulayan Dudu Akpınar ise "Bu sene yağışlar da çok iyi gitti. Eskiden beri kullandığımız ata tohumu domateslerimiz bu yıl hava şartlarının ve bakımın etkisiyle iri iri oldu. Yıllardır bu tohumu koruyup kullanmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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