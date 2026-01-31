Güvenlik güçlerinin eli orta kalibre topla güçlenecek

Envantere katılması beklenen 30x113 mm orta kalibre topla, zırh çeliği ve beton duvar karşısında güvenlik güçlerine uzun menzilde etkili bir vuruş gücü sağlanacak.

CANiK Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Zirve kapsamında sektördeki "ihracat şampiyonları" ödüllerinde özel sektörde silah üreten en büyük ihracatçı ve üretici konumlarını bir kez daha kanıtlandığını söyleyen Gençer, aynı zamanda "silah sistemleri ve mühimmat üreticileri" kategorisinde ilk üçteki tek silah üreticisi olduklarına dikkati çekti.

Türk savunma sanayisinin son derece önemli bir yılı geride bıraktığını vurgulayan Gençer, "2025 yılında dünyada birçok değişiklik oldu. Hedefleri fazlasıyla aşan ve ihracat hedefinde 10 milyar 54 milyon doları yakalayan bir sektörümüz oldu. Bu ülkemizin başarısı." diye konuştu.

Samsun Yurt Savunma Grubu bünyesinde CANiK, İngiltere'deki AEI Systems, ABD'deki CANiK USA iştirakleri başta olmak üzere konsolide bir yaklaşımla yılı tamamladıklarını anlatan Gençer, 2026'da ise konsolide ciroyu 300 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

2026'da orta kalibre topların daha fazla görülmeye başlanacağına işaret eden Gençer, bu çözümlerin Yakın Savunma Sistemi ya da Yakın Hava Savunma versiyonlarının kullanılacağını dile getirdi.

Bu kapsamda otoritelere de sundukları şekliyle algoritması, uzaktan komutalı silah sistemi ve silahıyla üst seviye bir çözüme ulaştıklarını bildiren Gençer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Zaten birçok kontratımız var, bu kontratların da çoğu insanlı veya insansız platformların yakın savunma ya da yakın hava savunma sistemleri olarak kullanımıyla ilgili. Yapmış olduğumuz demonstrasyonda da yüksek tahrip gücüne sahip 'yüksek tahribe sahip çift maksatlı' mühimmat kullandık. Bunu kullanırken de zırh çeliği üzerinde yahut beton duvarın üzerinde etkilerini yetkililere gösterme fırsatımız oldu.

Önümüzdeki hafta da bir demo faaliyetimiz var. Burada NATO'nun standartlarında belirtmiş olduğu farklı tipteki hedeflere atışlarımız olacak. Ondan sonraki ayda da yine havadaki hedeflere, büyük, Tip 3, Tip 4 dronlara angajmanlarımızı göreceksiniz. Bunların her birini halihazırda devam eden kontratlarımızın son safhası gibi değerlendirebilirsiniz. Samsun Yurt Savunma şirketler grubunun orta kalibre toplarla ilgili faaliyetlerini 2026 yılında daha fazla gözlemleme şansına sahip olacağız."

-? ?Dron tehdidine çözüm

Bütün dünyanın şu an odaklandığı en önemli problemlerden birinin dron tehdidini bertaraf etmek olduğunu vurgulayan Gençer, "Sahadaki bir piyadeden tutun, denizdeki milyar dolarlık bir savaş gemisine kadar herkesin bu konuda bir çözüme ihtiyacı var ve çözümlerin maliyet etkin olması lazım. Silahçı gözüyle uzaktan komutalı sistemlerimizi tasarlıyoruz, yetkinlikler kazandırıyoruz. Kendi silahlarımızda olduğu gibi aynı zamanda sektörde kabul görmüş, kanıksanmış diğer silahlar için de çözümler geliştiriyoruz." dedi.

Bu çalışmaları grup şirketi UNIROBOTICS bünyesinde yaptıklarını ifade eden Gençer, şu bilgileri verdi:

"Buradaki en önemli konu maliyet etkin yaklaşım. Bugün eğer bizim orta kalibre toplarımızla bir hedefe angaje olursanız yaklaşık 500-750 dolar maliyet ile bir hava hedefini etkisiz hale getirebilirsiniz. Daha düşük maliyette başka ama mesafesi birazcık daha kısa çözümlerimiz var. Bunlardan bir tanesini geçtiğimiz haftalarda bir başka müşterimiz için çalıştığımız M134 döner namlulu makineli tüfek için geliştirmiş olduğumuz TRAKON LITE sistemiyle yaptık. Farklı irtifadan, farklı hızlardan gelen çoklu dron saldırısını bertaraf etmesini istedik ve bunu yüzde 100 başarıyla yaptı. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili daha fazla bilgi paylaşacağız. Bu bir müşterimizin isteğiyle geliştirdiğimiz uzaktan komutalı silah sisteminin sonucuydu. İster kendi ürettiğimiz ister endüstride kabul görmüş diğer silah sistemlerinin hepsi için bir çözümümüz var. Yazılımın kendisi burada çok kıymetli bir aset durumunda. Tamamen yapay zeka destekli, hızlı bir şekilde öğrenebilen, hedefini anlayabilen ve doğru tabirle 'olasılıklı vuruş noktası' yani olduğu nokta değil olacağı noktayı hesaplayıp, oraya atışı yoğunlaştırıp, çok düşük maliyetle hedefi bertaraf etmeyi başardık."

Bu tür çözümlerde mühimmatın etkinliğinin de önemli olduğuna dikkati çeken Gençer, "Bir M134 ile yaklaşık 50-60 mermiyle küçük bir dronu imha edebiliyorsunuz ama daha yüksek irtifadan uçan daha büyük dronlar olduğu zaman, mesela Şahid-136 tarzı dronlara tabii ki bu çapta bir silahla angaje olamazsınız. Otomatik topumuz VENOM LR ile angaje olabilirsiniz. Burada da hem 'yüksek infilaklı' hem de 'yaklaşma tapalı' mühimmatın ikisinin karışık olarak kullanılmasıyla hedefi tamamen bertaraf edebiliyorsunuz. Burada maliyetlerimiz 500-750 dolar bandına düşüyor ki bu savunmanızı sürdürülebilir kılmanızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

?Orta kalibrede topta işler hızlanacak

VENOM LR'yi Türkiye'de güvenlik güçlerine kazandırmaya yönelik projelerin devam ettiğini bildiren Gençer, "Şu an iki kurumun envanteriyle ilgili çalışmalarımız sürmekte. Önümüzdeki demolarda da özellikle silahlı kuvvetlerden otoritelerin önünde yapacağımız bu demolarla müşterilerimizin dikkatini çekeceğimizi değerlendiriyorum." dedi. Gençer, yurt dışı faaliyetleri kapsamında ise şunları kaydetti:

"Yurt dışında ise şu an 5 ülke ile anlaşmış durumdayız. Geçen sene imzalanan kontratlarımızı bu yılın ilk çeyreğinde tamamlamayı düşünüyoruz. Burada anahtar konu bizim kontrolümüz dışında olan mühimmat konusu ama dünya çapında şu an bizim etkimizle son iki yıldaki orta kalibre mühimmat üreticileri çok ciddi kapasite artışları ve özellikle 30x113 mm üzerine odaklanmalarını sağladık. Geçen yılın son, bu yılın ilk çeyreğiyle sahaya mühimmatlarını müşterilere iletmeleriyle teslimatlarımız hızlanacak. Bu bir kartopunun çığa dönüşmesi gibi bir ivmeyle yıl sonuna kadar artarak devam edecektir."