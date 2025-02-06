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Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor

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Güvenli liman altın fiyatları, küresel ekonomide yaşanan gerilimler ile faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Ons altın, güne 2 bin 860 dolar ile rekor seviyeye yakın seyretti. Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882 dolar ile zirveyi yenilemişti. Altının aylık yükselişi yüzde 3'e yaklaşmış durumda.

ABD öncülüğünde alevlenen küresel ticaret savaşı sarı metal fiyatlarını yukarıya taşıyor. Faizlerin düşeceği yönünde beklentiler de bu yükselişi destekliyor. Dün 3 bin 327 lira ile rekor kıran gram altın, yeni güne 3 bin 309 lira civarında başladı. Çeyrek altın ise 5 bin 440 liradan el değiştirdi.

ABD'DE DÜŞÜK FAİZ BEKLENTİSİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesini değil, daha düşük faiz oranları istediğini kaydetti. Bessent, "Eğer ekonomiyi serbestleştirebilirsek, bu vergi tasarısını yapabilirsek, enerji fiyatlarını düşürebilirsek, faiz oranları kendi kendine hallolur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den gelen veriler ekonomik faaliyetlerin önümüzdeki aylarda ılımlı seyredebileceğine işaret etti. ABD'de ISM hizmet endeksi ocakta önceki aya kıyasla 1,2 puan düşerek 52,8'e geriledi. Bu düşüş, ekonominin en büyük bölümünü oluşturan hizmet sektöründe ivme kaybı olduğunu ortaya koydu. Veri, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'ndan iki faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi. Diğer taraftan jeopolitik gerilimler de güvenli liman talebini artırdı. Trump'ın Gazze'yi işgal planı ve İran'la yeni bir nükleer anlaşmaya ilgi duyduğunu ifade etmesi sarı metalin yükselişini destekledi.

Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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