Gürsu Belediyesi, 150 kişiye istihdam sağladı - Haberler

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi'nin düzenlediği istihdam buluşmaları çerçevesinde 150 kişiye daha iş imkanı sundu.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonuyla, Gürsu Belediyesi Butik Otel'de, ISKO Firması yetkililerince gerçekleştirilen istihdam buluşmasında 150 kişinin işe alınması için görüşmeler yapıldı. 150 kişiye iş imkanı sunulan istihdam buluşmasında, ISKO Firması'nda çalışmak üzere, 50 dokuma, 50 ihzarat, 50 konfeksiyon işçisinin alımı gerçekleştirildi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "İstihdam seferberliğine katkı sunmak hedefiyle çalışma arkadaşlarımızla birlikte dikkate değer bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu hedefle oluşturduğumuz Kollektif Kariyer Merkezi'mizle, belediyemize iş başvurusunda bulunan kardeşlerimizle firmalarımız arasında köprü olmaya devam ediyoruz. Hem iş arayan kardeşlerimize hem de personel ihtiyacı olan firmalarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bunun yanında sanayicimizin en çok ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman yetiştirilmek üzere meslek edindirme kursları, girişimcilik kursları da düzenliyoruz. İstihdam odaklı hassasiyetimize verdikleri destek için ISKO Firması yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. İşe alınan kardeşlerimize ve firmamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gürsu Belediyesi'nin istihdama yönelik hayata geçirdiği Kollektif Kariyer Merkezi, iş bulma ihtiyacı olan kişilerle, işçi alımı yapacak firmaları buluşturmaya ve sanayinin ihtiyacı olan ara elemanların yetişmesi yönünde çalışmalar yapmaya devam edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi