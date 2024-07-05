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Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde gurbetçilerden yıllık 2000 euro (Yaklaşık 71 bin TL) vatana destek vergisi alınacağı iddiası kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı haber sitelerinde yer alan iddiayı yalanlayan İletişim Başkanlığı "Vergide adaletin pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde yer alan gurbetçilerden yıllık 2000 euro vatana destek vergisi alınacağı iddiası kısa sürede infiale neden oldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN YALANLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi gurbetçilerden yıllık 71 bin TL'yi bulan vergi alınacağı iddiasını yalanladı.

"VERGİ PAKETİNDE BÖYLE BİR BAŞLIK YER ALMIYOR"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.

Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

"KAMUOYUNDA TEDİRGİNLİK OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Finans Dünya Ekonomi Haberler

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