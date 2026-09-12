Haberler

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 320 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 134 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 82 bin 975 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 547 megavatsaat elektrik ihracatı, 494 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
2027 için ilk asgari ücret tahmini geldi! İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı

Tüm çalışanlar dört gözle bekliyor! İşte asgari ücrette ilk rakam
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe

Dünyayı sarsacak yeni kriz! Hürmüz'ün ardından ikinci darbe
İsmail Kartal'ı istifaya götüren nedenler ve geri dönüşün perde arkası ortaya çıktı

İşte İsmail Kartal-Aziz Yıldırım arasında geçen konuşma
İstifa edip geri dönmüştü! Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...

Ahmet Çakar'dan İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Hain, hokkabaz...
Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı! Unutamayacağı ceza yedi

Trafiği birbirine katan alkollü sürücü şarkıcı çıktı
Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti

Sürünün tamamı ahıra dönmedi, karşılaştığı manzara şoke etti
Akciğerinden kemik çıkan hasta işi şakaya vurdu: Kemiği seven biriyim, şaşırtmadı

Akciğerinden kemik çıktı ama o işi şakaya vurdu! Sözleri olay
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı

Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı