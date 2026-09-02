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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 149 bin 846 MWh elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 127 bin 907 MWh oldu. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 05.00'te gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada, ihracat 22 bin 528 MWh.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 834 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 37 bin 43 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 149 bin 846 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 127 bin 907 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye dün 22 bin 528 megavatsaat elektrik ihracatı, 632 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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