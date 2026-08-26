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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Dün 1 milyon 226 bin 4 MWh üretim, 1 milyon 205 bin 239 MWh tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, en düşük 06.00'da oldu. Üretimde ilk sırada barajlı HES (%22,4), ardından ithal kömür (%19,7) ve güneş (%14,2) yer aldı. İhracat 21 bin 540 MWh, ithalat 792 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 226 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 239 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 524 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 807 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 226 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 239 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 540 megavatsaat elektrik ihracatı, 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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