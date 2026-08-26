Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 226 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 239 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 524 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 807 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 226 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 205 bin 239 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 21 bin 540 megavatsaat elektrik ihracatı, 792 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA