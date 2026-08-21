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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 194 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 171 bin 726 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 194 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 171 bin 726 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 56 bin 119 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 790 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 194 bin 425 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 171 bin 726 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 23 bin 82 megavatsaat elektrik ihracatı, 473 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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