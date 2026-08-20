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Türkiye'de günlük elektrik üretimi tüketimi aştı

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Türkiye'de dün 1 milyon 168 bin 919 MWh üretim, 1 milyon 145 bin 921 MWh tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 15.00'te, üretimde ise barajlı hidroelektrik santralleri ilk sırada yer aldı. ihracat 24 bin 131 MWh, ithalat 1507 MWh oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 168 bin 919 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 145 bin 921 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 422 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 191 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 168 bin 919 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 145 bin 921 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,8 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 24 bin 131 megavatsaat elektrik ihracatı, 1507 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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