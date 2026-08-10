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Türkiye'de günlük elektrik üretimi ve tüketimi açıklandı

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Türkiye'de dün 1 milyon 68 bin megavatsaat üretim, 1 milyon 46 bin megavatsaat tüketim gerçekleşti. En yüksek tüketim 21.00'de, üretimde barajlı HES ilk sırada yer aldı. İhracat 25 bin, ithalat yaklaşık 3 bin megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 46 bin 257 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 90 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 37 bin 479 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 369 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 46 bin 257 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,6 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 15,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 25 bin 83 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 977 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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