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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 108 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 108 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 343 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 527 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 108 bin 645 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 100 bin 501 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,8 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 317 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 228 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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