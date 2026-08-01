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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 156 bin 402 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 151 bin 372 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 156 bin 402 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 151 bin 372 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 54 bin 208 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 38 bin 572 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 156 bin 402 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 151 bin 372 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,1 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,6 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 785 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 894 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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