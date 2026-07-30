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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

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Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 608 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 148 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 608 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 812 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 38 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 148 bin 599 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 149 bin 608 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla rüzgar enerjisi santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 705 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 899 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
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