Türkiye’de dünkü elektrik üretimi 924 bin 964 MWh, tüketim 919 bin 681 MWh oldu

Türkiye’de dün 924 bin 964 MWh elektrik üretildi, tüketim 919 bin 681 MWh olarak kaydedildi. En yüksek tüketim 12.00’de, en düşük ise 05.00’te gerçekleşti. Üretimde barajlı hidroelektrik ilk sırada yer aldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 235 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 881 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile güneş santralleri ve yüzde 13,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 216 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 847 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
