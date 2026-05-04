Türkiye'de dün günlük bazda 819 bin 921 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 813 bin 587 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 745 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 777 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 10,1 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye dün 9 bin 721 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 290 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.