Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 906 bin 107 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 901 bin 474 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 4 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 836 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,3 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,7 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 10,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 82 megavatsaat elektrik ihracatı, 1425 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
