Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 819 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 536 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 936 bin 275 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 945 bin 42 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,3 ile rüzgar santralleri ve 16,9 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan dün 6 bin 55 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 824 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title