Üye Girişi
Haberler

Güneysınır Belediyesi Vatandaşlara Ücretsiz Sebze Fidesi Dağıtımı Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneysınır Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ahmet Demir, her yıl üreticilere ücretsiz fide desteği sağladıklarını belirtti ve bu yıl 150 bin domates ve biber fidesi dağıttıklarını açıkladı. Vatandaşlar da bu uygulamadan memnun olduklarını ifade etti.

Güneysınır Belediyesi, tarafından vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Demir, yaptığı açıklamada, üreticilere her yıl ücretsiz fide desteğinde bulunduklarını belirtti.

Bu yıl da 150 bin domates ve biber fidesi dağıtıklarını aktaran Demir, "Hemşerilerimiz bu uygulamamızdan gayet memnun kalıyor. Üreticilerimize çeşitli alanlarda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Belediye bahçesinde kurulan stantta vatandaşlara sebze fideleri dağıtıldı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Güneysınır Tarım Çevre Yerel Haberler Ekonomi Güncel Haberler

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

Bahçeli'den emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama: Bir komplo devrede, sabrımızı taşırmasınlar

 Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

Müge Anlı'nın programında kan donduran anlar! Muhabir, canlı yayında ceset buldu

 Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title