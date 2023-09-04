Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Ağustos Ayında Azaldı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Bölgenin Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında azalarak 1 milyar 54 milyon 707 bin dolar olarak gerçekleşti. Kileci "İstikrarlı bir ihracat performansı bizleri sevindiriyor" dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Bölgenin Ağustos ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bölgenin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında azalarak 1 milyar 54 milyon 707 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep'in ihracatı ise Ağustos ayında yüzde 0,9 artış ile 924 Milyon 126 bin dolar oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Artık belli bir seviyeyi yakalayan üretim ve ihracat istatistiklerine baktığımızda bölgemizdeki toparlanma her ay daha da hissediliyor. İstikrarlı bir ihracat performansı bizleri sevindiriyor. Bölgemizin ihracatı bu ay da 1 milyar doları aşmış durumda. 8 aylık periyotta ise 7,5 milyar dolar ihracata ulaştık. İhracatımızda en büyük paya sahip ülkeler arasında Ortadoğu ülkeleri yüzde 39,3'lük payla ilk sıradaki yerini korurken, AB Ülkeleri yüzde 18,7'lik payla ikinci ve Afrika ülkeleri ise yüzde 13,8'lik payla üçüncü sırada bulunuyor. Ülkelere göre Ocak-Ağustos ayı ihracat tablomuzu incelediğimizde; Irak, ABD, İtalya, Suriye, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan, Libya, İsrail ve Rusya Federasyonu'nun Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer aldıklarını görüyoruz. Gazi şehrimizin kıymetli ihracatçıları da gösterdikleri üstün performansla yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Ağustos ayında Gaziantep yeniden 5. sıraya yükseldi ve tarihinin en yüksek Ağustos ihracatına ulaşmış oldu. Bölgemizdeki diğer illerden ise Mardin'den 93,4 milyon dolar, Kahramanmaraş'tan 83,9 milyon dolar, Malatya'dan 32,8 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 23,3 milyon dolar, Diyarbakır'dan 18,3 milyon dolar, Kilis'ten 7,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 5,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi" şeklinde konuştu.

"Faaliyetlerimiz yılın üçüncü çeyreğinde de sürecek"

Açıklamasında ihracattaki ve ekonomideki gelişmelerle GAİB'in faaliyetlerine de değinen Kileci, "Merkez Bankamız politika faizini 750 baz puan artırdı ve faizler yüzde 25'e yükselmiş oldu. TCMB'nin hamlelerini ihracatçılar olarak yakından takip ediyoruz. Piyasanın stabil bir konuma gelmesi bizim için çok önemli. TCMB'nin aldığı kararlarla finans ortamı kendisine bir yön çizse de biz Ticaret Bakanlığımız ve TİM iş birliğiyle elimizden geleni yaparak ihracatımızı sürdürülebilir bir temele oturtmak ve daha da ileri taşımak için gereken adımları atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde TİM ve 11 bankamız imzaladıkları protokol yönünde ihracatçılarımıza önemli bir kaynak sağlanması üzerinde mutabık kaldı. Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat ve beraberimizdeki heyetle birlikte en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelen Irak'ı ziyarette bulunduk. Irak Cumhurbaşkanı Sayın Abdul Latif Rashid, Irak Başbakanı Sayın Muhammed Şiya el Sudani ve Irak Ticaret Bakanı Sayın Atir Davut Selman ile çok verimli görüşmeler gerçekleştirip iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde temaslarımız oldu. Birçok sektörden iş insanları ve temsilciler iki ülke arasındaki ticarette karşılaştıkları sorunları ve düşüncelerini doğrudan Iraklı yetkililere iletme şansı buldular. GAİB olarak odak noktalarımızdan birisi de sürdürülebilir bir üretim kültürünü ülkemize kazandırmaktır. Bu çerçevede tekstil sektöründe suyu verimli kullanmak ve Avrupa Yeşil Mutabakatı yönünde firmalarımızın Avrupa'ya ihracatlarının devamını mümkün kılmak için Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Tekstilde Temiz Üretim ve Temiz Su Uygulamaları Toplantıları gerçekleştirdik. Halı İhracatçıları Birliğimiz İstanbul'da dünyanın en seçkin halı fuarlarından birisini düzenlemek için İstanbul Halı İhracatçıları Birliğiyle beraber kolları sıvamıştı. Bu ay noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası firmalarımızın fuardaki yerleşim düzenleri belli oldu. Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ise Güney Kore'ye sektörel ticaret heyeti düzenlemek için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ise firmalarımızın ihracat potansiyelini artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak için Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Kümelenmesi adı altında bir UR-GE projesi üzerinde çalışmaktadır. GAİB olarak hem ihracatımızı artırmak hem de ihracat kültürümüzde bir dönüşüm başlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz yılın üçüncü çeyreğinde de sürecek" diye konuştu. - GAZİANTEP