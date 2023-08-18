Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektöründe Lider

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektörün 1 Ocak–31 Temmuz döneminde yapılan 6,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 32,5'ini gerçekleştirdiğini açıkladı. Kadooğlu, sektördeki ihracatın düşüşe rağmen artış gösterdiğini ve bisküvi-pasta ürün gruplarının özellikle yükselişte olduğunu belirtti.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 1 Ocak–31 Temmuz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan 6,5 milyar dolarlık ihracatın yüzde 32,5'ini sektörün gerçekleştirdiğini bildirdi.

???????Kadooğlu, yazılı açıklamasında, parasal sıkılaşmanın etkisiyle dünya ticaretinde gözlenen düşüşün birçok sektörde durgunluğa sebep olduğunu ancak gıdada aynı durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Geçen ayki ihracat verilerinin sektörü umutlandırdığını vurgulayan Kadooğlu, "Son yıllardaki en hareketli aylardan birini geride bıraktığımız Temmuz'da 588 milyon dolar ihracat yaptık ve ilk 6 aydaki ihracat ortalamamızı bu ayda ikiye katladık. İlk çeyrekte depremin etkisiyle Türkiye genelindeki payımız yüzde 30'un biraz altına gerilemişti ama 7 ayın sonunda sektörde en fazla ihracat yapan bölge olarak hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki liderliğimizi bir kez daha ispatladık." ifadesini kullandı.

1 Ocak-31 Temmuz döneminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 6,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kadooğlu, kendi sektörlerinin ise 2,1 milyar dolarlık dış satımla bölge ihracatından yüzde 32,5 pay aldığını bildirdi.

Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Bisküvi-pasta ürün grupları şu anda hem Türkiye genelinde hem de bölgemizde ciddi bir yükseliş içinde. Sektörün ilk 7 ayda 850 milyon dolara ulaşan toplam ihracatı içinde Güneydoğu Anadolu'nun payı 240 milyon dolara ulaştı. Bu başarı, üst düzey buğday ununun üretildiği bölgemizde son yıllarda kek, pasta, bisküvi ve kurabiye gibi ürünlerde yapılan büyük yatırımların bir sonucu. Gaziantep'te her gün yüzbinlerce metrekarelik alanda, yüzlerce ton bisküvi-pasta üretiliyor. AR-GE ve lezzet çalışmalarıyla çok çeşitli ürünler geliştiren ihracatçılarımız markalaşarak farklı coğrafyalara açılıyor. Şu an bisküvi-pasta ihracatımızda Irak, Suudi Arabistan ve Libya ilk sırada. Bu ülkelerin hemen ardından Belçika ve İsrail geliyor."