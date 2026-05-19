Haberler

Güney Kore ve Japonya'dan enerji işbirliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu krizi nedeniyle tedarik zincirleri ve petrol ile LNG tedarikini güvence altına almak için işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ve Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Güney Kore'nin Andong kentinde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Lee, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi de iki ülkenin, ham petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra LNG konusunda takas anlaşması yapmayı değerlendirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız

İran-ABD savaşını tekrar başlatacak "yeni cephe" tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt

AK Parti'den "şölen" eleştirilerine yanıt! Tepkilere hak verdi
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Arda'ya akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek

Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu

Tam 1 ton 200 kilo! Ekipler hemen el koydu