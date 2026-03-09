Güney Kore, Orta Doğu'daki gerilim sürerken enerji krizine karşı tedbirler alacak

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD- İsrail'in İran'a saldırıları sonrasında enerji tedariki için Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda olunmayacak rotalar keşfedilmesi, benzin ve mazota tavan fiyat sistemi getirilmesi gibi tedbirler alınmasını talep etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, bakanlıklar arası bir toplantıda, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından sonra Orta Doğu'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lee, "Orta Doğu'daki kriz derinleşirken yerel ve küresel ekonomik çevrede belirsizlik önemli ölçüde genişliyor, bu da büyük oranda Orta Doğu'dan enerji ithalatı ve ticarete dayanan Güney Kore ekonomisine ciddi yük teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin "zor olduğunu" belirten Lee, "Hükümet, en kötü senaryoları bile göz önünde bulundurarak aciliyet duyusuyla önleyici müdahale tedbirleri hazırlamalı." dedi.

Lee, hükümeti ve Güney Kore Merkez Bankasını, döviz piyasasındaki "istikrarsızlığa" yanıt verebilmeleri için hazırlanmaları konusunda da uyararak gerekirse yaklaşık 67 milyar dolarlık (100 trilyon won) piyasa istikrarını sağlama programını genişletmeleri talimatını verdi.

Enerji tedariki konusundaki endişelerin ele alınması çağrısı da yapan Lee, "Stratejik ortağımız olan ülkelerle Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda olunmayacak alternatif rotaların derhal keşfedilmesi konusunda işbirliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Lee, hükümeti rafineriler ve benzin istasyonları arasındaki gizli anlaşmalara, fiyat ayarlamalarına ve stokçuluğa karşı sert önlemler almaya çağırarak ihlallere sıkı cezalar uygulanmasının yanı sıra benzin ve mazota tavan fiyat sistemi getirilmesini talep etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.