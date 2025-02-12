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Güney Kore Darphanesi külçe altın satışlarını sonlandırdı

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Ticaret savaşlarının giderek kızıştığı bir dönemde Güney Kore'nin resmi darphanesi, altın konusunda dikkat çeken bir adım attı. Darphane, külçe altın satışlarını durdurduğunu açıkladı.

Güney Kore Darphanesi (Korea Minting and Security Printing Corp) piyasaları derinden etkilemesi bekleyen bir karara imza attı. Darphanden yapılan açıklamaya göre, külçe altın satışlarını geçici olarak askıya alındı.

Arz ve talep ikileminde yaşanan sorunlar nedeniyle böyle bir kararın alındığı belirtilen açıklamada sorunun düzeltilir düzeltilmez külçe altın satışlarının tekrar başlayacağı belirtildi.

KARARDA ABD'NİN EK VERGİ ADIMI VAR

Güney Kore Darphanesi'nin külçe altın satışını durdurması kararının arkasında ABD'nin %25 ek vergi hamlesi var. Küresel altın tüccarlarının, ABD'nin metal üzerindeki potansiyel gümrük tarifeleri öncesinde ABD'ye külçe altın teslim etmek için acele etmesiyle Güney Kore hükümeti korumacı bir yaklaşım sergiledi. Böylece Seul hükümeti, külçe altınların ABD'ye hızlı satışıyla Güney Kore'deki külçe altın adedinin azalması endişelerinin de önüne geçmeyi hedefliyor.

Güney Kore Darphanesi külçe altın satışlarını sonlandırdı
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Ekonomi
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