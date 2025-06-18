Güneş ve Rüzgar Enerjisi İle 12 Milyar Dolar İthalat Önlenildi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, güneş ve rüzgardan elektrik üretimiyle geçen yıl 12 milyar dolar enerji ithalatının önüne geçildiğini söyledi.

Demirdağ, Güneş Enerjisi ve Depolama Seminer Programı'nın açılış konuşmasında, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji çeşitlendirmesinde önemli yer aldığını belirtti.

Dünyadaki en önemli konulardan birinin enerjide arz ve talep olduğuna işaret eden Demirdağ, "Tüketim, öngörülemez şekilde artarsa siz enerji fiyatlarını kontrol edemezsiniz. Sektörün sürdürülebilirliği açısından yatırımlar önemli." diye konuştu.

Demirdağ, bu yıl bütçenden 520 milyar liranın ithal kaynakları sübvanse etmek için kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunun en büyük kısmı, ithal doğal gazı sübvanse ederek elektrik üretiminde kullanmaktan kaynaklanıyor. Biz doğal gazı ithal ediyoruz, sübvanse ediyoruz, elektrik enerjisine çevirip satıyoruz. Güneş ve rüzgardan elektrik üretimiyle geçen yıl 12 milyar dolar enerji ithalatının önüne geçildi. Enerji depolama sistemleri ile ithal edilen doğal gazdan üretilen enerjiden çok daha ucuza elektrik üretip, depolayıp, bunu saniyenin 3'te 1'inde sisteme elektrik verebilecek, esnekliği artıracak bir noktaya geldik. Depolama sistemleri oldukça önemli bir noktaya gelecek."

"Enerjide çeşitlilik jeopolitik dalgalanmalara karşı direnci artırıyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Erol, Rusya-Ukrayna savaşıyla Avrupa'nın enerji arzında ciddi sarsıntı yaşadığını, İran-İsrail geriliminin ise enerji güvenliğinin jeopolitik yönünü bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltacak yapısal dönüşümlerin, krizlerin ekonomik etkilerini sınırlamak için önemli olduğuna dikkati çeken Erol, "Enerjide çeşitlilik, yerli üretim ve sürdürülebilirlik ekseninde atılacak adımlar, ülkemizin bu tür jeopolitik dalgalanmalara karşı direncini artıracaktır. Karadeniz gazı, yenilenebilir yatırımlar ve nükleer enerji adımları, Türkiye'nin enerjide kendi kendine yeten bir ülke olma yolunda umut veriyor." diye konuştu.

Erol, Türkiye'nin büyük bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu potansiyelin ekonomik güce dönüşebilmesi için, teknoloji, finansman ve mevzuat alanlarında güçlü eşgüdüm gerekiyor. Bu dönüşümün merkezinde de sanayicilerimiz yer almalı. Zira enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmanın en etkili yolu, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızı azami verimle kullanmaktan geçiyor. Enerji depolama sistemleri de şebeke güvenliği açısından anahtar rol oynuyor. Bu alandaki politikalar sanayinin yeşil dönüşümünde belirleyici olacak."