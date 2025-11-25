Haberler

Güneş Enerjisi Yarışmaları 650 Megavat Kapasiteyle Gerçekleştirildi

Güneş Enerjisi Yarışmaları 650 Megavat Kapasiteyle Gerçekleştirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 650 megavatlık güneş enerjisi projeleri için düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmalarında 38 şirket katıldı. Yarışmalarda kapalı mali tekliflerin ardından açık artırma usulü ile en iyi tekliflerin belirlendiği projelerde kilovatsaat başına 3,25 avro/sent birim fiyatı ile katkı payları açıklandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 8 bölge için toplam 650 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları 38 şirketin katılımıyla yapıldı.

Bakanlığın düzenlediği YEKA GES-2025 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından 10 bin avro katılım bedeli üzerinden açık artırma usulüne geçildi.

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da toplam 650 megavat gücündeki 8 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50, taban fiyat ise 3,25 avro/sent olarak belirlendi.

Bakanlıkta yapılan yarışmalar kapsamında toplam 19 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan "G25-Kahramanmaraş GES" yarışmasında 17. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 285 bin avro katkı payıyla Güçlü GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 15 başvuruyla 40 megavat kapasite için yapılan "G25-Mardin GES" yarışmasında ise 15. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 208 bin avro katkı payıyla en iyi teklif Aydede Enerji Turizm İnşaat Ticaret AŞ'den geldi.

35 megavat kapasite için 11 başvuruyla gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk YEKA yüzer güneş enerjisi santrali "YG25-Demirköprü Yüzer GES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 15. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 225 bin avro katkı payıyla Demirköprü Yüzer GES Ortak Girişim Grubu oldu.

Toplam 9 başvuruyla 100 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Erzurum-1 GES" yarışmasında 4. turda kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 100 bin avro katkı payı ile en iyi teklif Stone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ'den geldi.

8 başvuruyla 40 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Van GES" yarışmasında 12. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 187 bin avro katkı payı ile Zincir GES Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ en iyi teklifi verdi.

50 megavat kapasite için 6 başvuruyla gerçekleştirilen "G25-Bolu GES" yarışmasında en iyi teklifi veren, 7. turda kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 44 bin avro katkı payıyla Ecogreen Elektrik Enerji Üretim AŞ oldu.

YEKA GES-2025 Yarışmaları kapsamında, 5 başvuruyla 85 megavat kapasite için gerçekleştirilen "G25-Erzurum-3 GES" yarışmasında 7. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 120 bin avro katkı payı ile Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik AŞ en iyi teklifi verdi.

Toplam 260 megavat kapasite için 4 başvuruyla gerçekleştirilen "G25-Eskişehir GES" yarışmasında en iyi teklifi veren ise 13. turda, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 105 bin avro katkı payıyla Efor Holding AŞ oldu.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
