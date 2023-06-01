Güncel mal varlığında dikkat çeken detay! İşte Erdoğan'ın 5 milyon TL borçlu olduğu isim

28 Mayıs seçimlerinin resmi sonuçlarının açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güncel mal varlığı da açıklandı. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimi listesi de yayınlandı.

5 MİLYON TL BORCU VAR

Erdoğan'ın banka hesaplarındaki para miktarları ve taşınmaz mal varlıklarının yer aldığı listede, en dikkat çeken detay ise 5 milyon liralık borcu oldu. Açıklanan listede Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin lira borçlu olması dikkat çekti.