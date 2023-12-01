Gümüşhane'de Torul Baraj Gölü'nde Kültür Balık Üretimi Artıyor

GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde Harşit Çayı üzerine kurulan Torul Baraj Gölü'nde elektrik enerjisinin yanı sıra ağ kafeslerde kültür balık üreticiliği yapılıyor. Kentteki 28 tesiste yıllık üretilen 5 bin 500 ton kültür balığı, başta Uzak Doğu olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. 2022'de 1 milyar dolar Karadeniz Türk somunu ihraç edilirken, bu rakam 2023'te 2 milyar dolara ulaştı.

Denizi bulunamayan Gümüşhane'de, elektrik için üretilen baraj göllerinde kurulan 28 tesiste yıllık 5 bin 500 ton kültür balığı üretimi gerçekleştiriliyor. Göl yüzeyine kurulan ağ kafeslerde yetiştirilen başta Karadeniz somonu, alabalık olmak üzere birçok kültür balığı, Rusya, Çin, Şili ve Japonya'ya ihraç ediliyor. Türkiye'nin en hızlı akan çayları arasındaki Harşit Çayı üzerine kurulan Torul Baraj Gölü üzerinde yer alan 14 kafes-alabalık yetiştiriciliği tesisine 10 ila 30 gram arasında getirilen alabalıklar da burada 1 kilogram ağırlığa ulaşıncaya dek yetiştirilip, gelişmesi için daha sonra Karadeniz kıyısındaki diğer tesislere gönderiliyor. Buradaki tesislerde işlemleri devam eden balıklar, 3 ila 5 kilogram ağırlığa ulaşınca, Uzak Doğu ülkelerinin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç ediliyor.

VALİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Torul Barajı yüzeyinde bulunan ağ kafeslerde yapılan kültür balıkçılığı üretimini inceledi, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Vali Tanrısever, Gümüşhane'nin Torul ilçesi Torul Barajı Gölü'nün yanındayız. İç sulardaki balık yetiştiriciliği ülkemizde olduğu gibi ilimizde de hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İlimizde 5 bin 500 ton kapasite ile devam eden balık üretimi, tesislerimizde hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. İhracatta en büyük pazarımız; Rusya, Çin, Şili, Japonya gibi ülkeler. Bu tür ürünlerin özellikle ihracata yönelik olması sebebiyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu tür üretimleri destekleyeceğimizi, kapasitemizi mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için elimizden geleni yapacağız dedi.

'DENİZİMİZ YOK AMA BALIK ÜRETİMİ YAPIYORUZ'

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Ramazan Çolak da Torul Baraj Gölü'nün balık üretimi için çok elverişli olduğunu söyleyerek, Bu alabalıklar, bize yavru olarak 2 gram civarında geliyor. 500 gram veya 1 kilogram ağırlığa ulaşıncaya kadar burada yetiştiriciliğini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra Karadeniz'e indiriyoruz. Burada da yaklaşık 3-5 kilograma ulaşınca yurt dışına ihraç ediliyor. Bu balıklar taze olarak, ileri işleme teknolojisi ile fileto haline getirilerek ihraç ediliyor. Başta Rusya, Japonya, Şili ve bu sene yoğun olacak şekilde Çin'e ihracat yapıyoruz. Gümüşhane'de denizimiz yok ama balık üretimi yapıyoruz. Patentli Karadeniz Türk somonu ihracatı, 2022 yılında 1 milyar dolar civarındaydı. 2023 yılında 2 milyar dolar civarında bir ihracat yapıldı. Bu çiftliklerde, Karadeniz'in hırçınlığı, doğası ve suyunun temizliği ile yüzde 99 oranında doğal balık üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada yerli ırktan ziyade daha çok Polonya ve Fransız ırklarını üretiyoruz. Torul Barajı da bu noktada temiz, berrak ve alabalık ile somona çok elverişli diye konuştu. (DHA)